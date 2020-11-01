شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر نتيجة جميع محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت: 1 ـ محافظة الجيزة.علاء ناجى عبد الرحيم عثمان، عن دائرة منشاة القناطر. 1 ـ محافظة الجيزة.علاء ناجى عبد الرحيم عثمان، عن دائرة منشاة القناطر. على سمير رجب عبد الحميد، عن دائرة منشاة القناطر. خالد تامر عبد الرحمن عبد السيد، عن دائرة كرداسة. محمد السيد الحسينى قاسم، عن دائرة بولاق الدكرور. محمد هاشم عبد الباقى، عن دائرة بولاق الدكرور. حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، بولاق الدكرور. محمد سلطان على سليمان، أول أكتوبر. سيد أحمد سيد على سليمان، أول أكتوبر. هشام حسين محمد حسن، اول أكتوبر. شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد، أطفيح. حسام الدين عاشور، أبو النمر. محمد رشاد على البرتقالى، أبو النمرس. طارق سعيد حسنين عبد الكريم، إمبابة. نشوى الديب على عبد العال، إمبابة. محمود عباس محمد على الصعيدى، الوراق. أسامة حسنى أحمد الأشمونى، الوراق. طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، الوراق. محمد على عبد الحميد، العمرانية. أحمد عاشور أحمد ، العمرانية. أحمد سعد حلمى، الصف. زكى عباس عبد الظاهر، الجيزة. محمد محمد أبو العينين، الجيزة. نادر عبده صديق، البدرشين.

2 ـ محافظة الفيوممحمد محمود أحمد عبد القوى، الفيوم. 2 ـ محافظة الفيوممحمد محمود أحمد عبد القوى، الفيوم. سيد أحمد سلطان، الفيوم. عبد التواب عبد القادر أبو النور، الفيوم.

3 ـ محافظة البحر الأحمرعبد الناصر عطيه سعد، سفاجا. 3 ـ محافظة البحر الأحمرعبد الناصر عطيه سعد، سفاجا. محمد محمود عبد المقصود، اول الغردقة. على نور على، الشلاتين.

4 ـ محافظة الإسكندريةالصافى عبد العال محمد الصغير، العطارين. 4 ـ محافظة الإسكندريةالصافى عبد العال محمد الصغير، العطارين. رزق راغب ضيف الله، الدخيلة. حسين رجب حسين تاعب، الدخيلة.

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