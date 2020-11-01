غلق طريق الغردقة غارب بسبب سقوط أمطار غزيرة بالكيلو 60.. صور

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر فتح طريق القصير - قفط بعد تحسن الاحوال الجوية هناك، واستمرار غلق طريق سفاجا بعدما تسبب مياه الامطار الغزيرة في نحر على أحد جانبيه .

كما يستمر غلق طريق الشيخ فضل - غارب بسبب سقوط مياه الأمطار هناك وجاري عملية إصلاح التلفيات فيه، حيث سقطت به سيول غزيرة مساء أمس السبت.