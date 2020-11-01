شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء 18 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 18 مرشحا لهم حق الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة قنا، والتي تضمنت:

خالد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله، نجع حمادى.

سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد، نجع حمادى.

السيد محمد المنوفى، نجع حمادى.

محمد جاب الله عبد العزيز، نجع حمادى.

عبد الباسط عبد النبى، نجع حمادى.

ماجد اديب فهيم عطيه، نجع حمادى.

محمد كامل أحمد الصغير، قوص.

محمد طايع سعد نصر الله، قوص.

أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطى، قوص.

جمال محمد أحمد عامر، قنا.

جمال حسن محمد النجار، قنا.

سعد إبراهيم حسن أبوزيد، قنا.

مصطفى محمود محمد، قنا.

حسام أمين محمد عيسى، أبو تشت.

صلاح أبو القاسم حمادى، أبو تشت.

عبد الفتاح محمد شحات، أبو تشت.

خالد عبد الوهاب محمدين خلف الله، أبو تشت.



قنا



قنا

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقدته برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.