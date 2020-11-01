شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 6 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 6 مرشحين لهم حق الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة الأقصر، والتي تضمنت كلا من:

باهى أمين محمد محمود، إسنا.

محمد النوبى عامر محمد النوبى، إسنا.

محمد بهجت أحمد محمد الصن، القرنة.

أحمد حمزه خليفة، القرنة.

بهاء الدين أبو الحمد عثمان، الأقصر.

عبد الرحمن أحمد حسين، الأقصر



الأقصر

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقدته برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.