شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بشأن "جامعات المعرفة الدولية".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 602 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية. ونص القرار فى مادته الأولى، على أن يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام ( 10، 11، 12، 13، ۱1، 15 ) وذلك على النحو التالى: 10- برنامج الأعمال والتسويق. 11- برنامج علوم المحاسبة والتمويل. 12- برنامج إدارة الأعمال. 13- برنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية. 14- برنامج علم النفس. 15 - برنامج علم النفس الرياضى والتدريبي. ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 المشار إليه بنود جديدة بأرقام: ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 المشار إليه بنود جديدة بأرقام: 10- درجة البكالورون فى الأعمال والتسويق فى علوم السياسية والتمويل . 12- درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال . 13- درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال والموارد البشرية: 1- درجة البكالوريوس فى علم النفس 15- درجة البكالوريوس فى علم النفس الرياضى والتدریبی.

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