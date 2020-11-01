شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تسلم "طفل المرور" لوالده.. والتعهد بإخضاعه لجلسات تعديل سلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة جنوب القاهرة، تسليم الطفل المتهم الأول، "أحمد أ ع"، بطل فيديو التعدى على فرد أمن بالمرور، من سرايا النيابة، إلى ولى أمره ، مع التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وذلك فقا لتقرير دراسة الصادر من المجلس القومي للأمومة والطفولة –خط نجدة الطفل .

كما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثانى "وائل م ع" ، صديق المتهم الذى كان متواجد معه في السيارة ، بكفالة 10 الاف جنيه ، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ، كما قررت النيابة صرف المجنى عليه من سرايا النيابة.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور..

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا.