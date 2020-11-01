شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 36 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرشحين الذين لهم حق الإعادة بمحافظة البحيرة، والتي تضمنت 36 مرشحا وهم :

عاصم عبد العزيز فهيم مرشد، كوم حمادة.

أحمد حلمى خليل الشيشينى، كوم حمادة.

طلبه أحمد ثابت عبد المنطلب النحال، كوم حمادة.

محمد سمير عبد الشفيع بلتاجى، كوم حمادة.

محمود عادل سعد جاد الله شعلان، كفر الدوار.

جمال محمد عبد العاطى بسيونى، كفر الدوار.

سحر بشير مختار معتوق، كفر الدوار.

أحمد حمدى محمد خطاب شرشوح، كفر الدوار.

أحمد حسين عوض الفيشاوى، كفر الدوار.

عماد فؤاد محروس، كفر الدوار.

سناء أنور برغش، دمنهور.

عبد الرؤوف توفيق عبد المقصود، دمنهور.

ـ عادل عبد الوهاب يونس، دمنهور.

عاصم إبراهيم محمد الفقى، دمنهور.

عادل محمد عبد القادر عقده، دمنهور.

محمد عبد الوهاب محمد بهنسى، دمنهور.

محمد عبد الغنى عبد اللطيف صقر، حوش عيسى.

علاء حمدى قريطم، حوش عيسى.

على محمد على أبو نعمة، أبو حمص.

حسن عبد المولى زكى، أبو حمص.

أسامة أنور عبد الفتاح المصرى، أبو حمص.

أحمد عبده محمد عرجاوى، أبو حمص.

عبد العاطى مسعود، عبد اللطيف، أبو المطامير.

حمدى عبد الوهاب عثمان، أبو المطامير.

حسام منور منصور، أبو المطامير.

خالد عبد المولى عبد الرازق خطاب، أبو المطامير.

محمد عبد السلام ناجى حجازى، إتاى البارود.

عماد عبد الحميد الغنيمى، إيتاى البارود.

محمد عزت محمد عرفات، إيتاى البارود.

شمس الدين أنور شمس الدين، إيتاى البارود.

هشام سعد فوزى، المحمودية.

بلال حامد عيسوى الناحل، المحمودية.

محمد السعيد سلطان، المحمودية.

محمد محمود محمد عماره، الدلنجات.

أشرف سيف النصر المقرحى، الدلنجات.



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جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.