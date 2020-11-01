شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تهديد أمننا القومى يقابل بعيون يقظة من الجيش والشرطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب اليوم الأحد، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين الحريات العامة وحماية الأمن القومى.

وأوضح مدبولى، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك لتمكين أجهزة الدولة من استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب.