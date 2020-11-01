شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية بسيناء غدا خفيفة على القاهرة والعظمى بالعاصمة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين ، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، و وطقس معتدل على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية .

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح – الإسكندرية"، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد "الفيوم - أسيوط - المنيا ".

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.