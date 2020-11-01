الأمطار تجرف أتوبيس وسيارة نقل على طريق غارب الغردقة دون إصابات .. صور

وكانت محافظة البحر الأحمر قد أعلنت غلق طريق الغردقة - رأس غارب، بسبب سقوط أمطار غزيرة بمنطقة أبو عشاب وتحديدا بالكيلو 60، مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق، وعدم السماح بمرور السيارات من كمين الأحياء.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر من قبل عن فتح طريق القصير - قفط بعد تحسن الأحوال الجوية هناك، واستمرار غلق طريق سفاجا سوهاج بعدما تسببت مياه الأمطار الغزيرة فى نحر أحد جانبيه.

كما يستمر غلق طريق الشيخ فضل - غارب بسبب سقوط مياه الأمطار هناك، وجارى عملية إصلاح التلفيات فيه، حيث سقطت به سيول غزيرة مساء أمس السبت.