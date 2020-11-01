شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن خوض 14 مرشحا لجولة الإعادة بـ3 دوائر فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خوض جولة الإعادة، بين 14 مرشحا بمحافظة الفيوم، والتى من المقرر أن تتم بين كلا ًمن:

محمد طه عبد الله محمود، دائرة أبشواى

محمد مصطفى عبد المولى اللحامي، دائرة أبشواى

علاء السيد محمود جاب الله، دائرة أبشواى

أحمد محمد أحمد دياب، دائرة أبشواى

كامل محمود كامل فيصل، دائرة أطسا

كمال عبد الحليم عطية محمود، دائرة أطسا

ياسر عبد التواب سلومة محمد، دائرة أطسا.

مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، دائرة أطسا.

محسن أحمد عبد الحميد حسن، دائرة سنورس

منجود محمد عبد القوى عبد العزيز، دائرة سنورس

أحمد مصطفى عبد الواحد سعداوي، دائرة سنورس

أيمن حلمي محمد السيد، دائرة سنورس

عبد المنعم محمد عبد العليم جمعه، دائرة سنورس

محمد ثابت عبد المجيد عبد العليم، دائرة سنورس



الفيوم

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.