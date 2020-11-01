شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار مستمرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الأثنين 02 نوفمبر 2020 إلى السبت 07 نوفمبر 2020:

يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020:

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم كفر الشيخ - البحيرة).

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش...سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - راس بناس - القصير).

• منطقة خليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).

. وسط وجنوب سيناء ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السويس - كاترين - رأس سدر ده)

. وشمال ووسط الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - المنيا - أسيوط).

يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020:

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش)

. يوم الأربعاء 04 نوفمبر (2020:

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

يوم الخميس 05 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش).

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

. القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020:

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة. الدقهلية - الغربية.)

۔ والسواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش.

يوم السبت 07 نوفمبر 2020:

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.)

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق سقوط الأمطار الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية ويتم تحديث هذه التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع.