شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار مستمرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الأثنين 02 نوفمبر 2020 إلى السبت 07 نوفمبر 2020:يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020:
. الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم كفر الشيخ - البحيرة).
• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش...سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - راس بناس - القصير).
• منطقة خليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).
. وسط وجنوب سيناء ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السويس - كاترين - رأس سدر ده)
. وشمال ووسط الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - المنيا - أسيوط).
يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020:
شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).
. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش)
. يوم الأربعاء 04 نوفمبر (2020:
شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).
• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).
يوم الخميس 05 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش).
. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).
. القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020:
. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة. الدقهلية - الغربية.)
۔ والسواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش.
يوم السبت 07 نوفمبر 2020:
الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.)
• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش).
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق سقوط الأمطار الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية ويتم تحديث هذه التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار مستمرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات حتى السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.