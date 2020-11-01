محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020. وأجريت الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل. ويقدم الخليج 365 أبرز الفائزين والخاسرين في السباق الانتخابي للمرحلة الأولى الفائزون الخاسرون

كانت هذه تفاصيل خبر أبوالعينين في المقدمة.. أبرز الفائزين والخاسرين في المرحلة الأولى لانتخابات النواب- "تفاعلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.