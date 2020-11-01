لدعم مرضى السرطان.. "الصوت والضوء" تضئ الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأهرامات وأبو الهول، لدعم مرضى السرطان نفسيا والتوعية لهم بأهمية الكشف المبكر ومساعدة المرضى خلال رحلة العلاج.

وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية خلال حملات التوعية بمرض السرطان.

وقال محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه تم إضاءة الأهرامات في أكثر من مناسبة منها: احتفالية الذكرى الـ75 لإعلان ميثاق الأمم المتحدة والذي يعتبر تقليد تتبعه الأمم المتحدة في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بين أحضان الحضارة المصرية القديمة أمام أبو الهول والأهرامات الثلاثة كذلك خلال فترة بطولة الإسكواش للرجال والسيدات والتي تعد واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال.

وأضاف عبد العزيز، أن الشركة تحرص دائما على المشاركات خلال الحملات القومية التي تطلقها الدولة للتوعية بأهمية الكشف المبكر ومجهودات الدولة في توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة والعلاج المناسب لهم.