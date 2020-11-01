الكنائس تبدأ اليوم تطبيق نسبة الـ25% حضورًا في القداسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظمت الكنائس القبطية المصرية، اليوم، قداس الأحد بحضور 25% فقط من سعة الكنيسة، بمعدل شخص واحد في كل مقعد (دكة)، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها الكنيسة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت الكنائس تطبيق نظام المجموعات لحضور القداسات مثلما كان يحدث في السابق، حيث ترسل الكنيسة أو آبائها الكهنة رسائل للمواطنين عبر الهواتف، لدعوتهم لحضور القداسات، بحيث تكون الدعوات فردية، حتى لا يحدث تزاحم بالكنيسة، وتخالف القرار البابوي الصادر.

كما بدأ كهنة الكنائس، تطبيق خدمة الافتقاد أونلاين، بحيث يتم التواصل عبر الهاتف مع شعب الكنيسة ودعوتهم لحضور الصلوات والقداسات ومتابعتهم فيما يتعلق بالجوانب الروحية، حتى لا يحدث اتصال مباشر قد يؤدي إلى زيادة إصابات، وذلك بعدما أصيب عدد من الكهنة وتوفى بعضهم جراء جائحة كورونا.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة قرارات جديدة في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على أبنائها من خطر انتقال العدوى.

وتضمنت القرارات:

١- استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية. ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية:

- صلوات الأكاليل والجنازات.

- المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

٢- يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والاسكندرية بنسبة ٢٥ ٪ ، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

٣- إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية.

٤- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

٥- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

عبد العال يرفع جلسة النواب ويدعو العامة للانعقاد للطواريء

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، داعيا اللجنة العامة للانعقاد لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ.

وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراض أسباب فرض حالة الطوارئ، والتعهدات بعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية إلا في أضيق الظروف وبما لا يتعاض مع الحريات العامة وكذلك الحفاظ على الأمن القومي.