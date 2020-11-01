شارك أكثر من 9 ملايين.. نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب (أرقام وأسماء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا، وعدد من أدلو بأصواتهم 9.069.929 بنسبة المشاركة 28.06%، وعدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة 1.769.702، وعدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027.

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقدته اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وحول إعلان نتائج الفوز بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، أسماء الفائزين بمقاعد محافظة الجيزة وهم (علاء ناجي عبد الرحيم عثمان، وعلي سمير رجب عبد المجيد، وخالد تامر عبد الرحمن عبد السيد، ومحمد السيد الحسيني قاسم، ومحمود هشام عبد الباقي أحمد، وحسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ومحمد سلطان علي محمد، وسيد أحمد علي سليمان، وهشام حسين محمد حسن، وشحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد، وحسام الدين عاشور محمد علي، ومحمد رشاد علي البرتقالي، وطارق سعيد حسنين عبد الكريم، ونشوى حسن علي عبد العال ديب، ومحمود عباس محمد علي الصعيد، وأسامة حسني أحمد الأشموني، وطارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، ومحمد علي عبد الحميد السيد، وأحمد عاشور أحمد محمد، وأحمد سعد حلمي محمد، وزكي عباس عبد الظاهر أبو بكر، ومحمد محمد محمد أبو العنين، ونادر عبده صديق محمد).

وعن محافظة الفيوم فوز كلًا من محمد محمود أحمد عبد القوي، وسيد أحمد سلطان يوسف، وعبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف، وفي محافظة البحر الأحمر، فوز عبد الناصر عطية سعد حسين، ومحمد محمد عبد المقصود محمد، وعلي نور علي حسين، وفي الإسكندرية، الصافي عبد العال محمد الصغير، ورزق راغب ضيف الله حسين، وحسين رجب حسين تاعب.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن المعلن أسمائهم حصلوا جميعًا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالًا لأحكام المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

أما عن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمرحلته الأولى، فأعلن المستشار "إبراهيم" عن إجرائهما في محافظة الجيزة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

وتشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.

وتشهد الإسكندرية جولة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين.

كما تشهد جولة الإعادة في محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

على أن تُجرى جولة الوتجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.