انتخابات النواب.. الفوز بالأغلبية المطلقة لـ3 مرشحين في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة داخل خارج مصر أيام 21، 22، 23 نوفمبر الجاري، وداخل مصر يومي 23 و24 نوفمبر.

وفاز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في محافظة البحر الأحمر، عبد الناصر عطية سعد حسين، محمد محمد عبد المقصود، علي نور علي.