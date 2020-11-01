الفيوم... تعرف على نتيجة الجولة الأولى لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة داخل خارج مصر أيام 21، 22، 23 نوفمبر الجاري، وداخل مصر يومي 23 و24 نوفمبر.

وفاز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في محافظة الفيوم: محمد محمود أحمد عبد القوى، سيد أحمد سلطان يوسف، عبد التواب عبد القادر أبو النور.

وتُجري جولة الإعادة في الفيوم بين المرشحين: محسن أحمد عبد الحميد، منجود محمود عبد القوى، أحمد مصطفى عبد الواحد، أيمن حلمي محمد، عبد المنعم محمد عبد المنعم، محمد ثابت عبد المجيد، كامل محمود كامل، كمال عبد الحليم عطية، مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، محمد طه عدالله محمود، محمد مصطفى عبد المولى، علاء السيد محمود، أحمد محمد أحمد.