انتخابات النواب.. 17 مرشحًا بالإعادة و3 فائزين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة داخل خارج مصر أيام 21، 22، 23 نوفمبر الجاري، وداخل مصر يومي 23 و24 نوفمبر.

وفاز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في محافظة الإسكندرية، الصافي عبد العال محمد الصغير، رزق راغب ضيف، حسين رجب حسين.

وتُجري جولة الإعادة في الإسكندرية بين 17 مرشحًا على النحو التالي: