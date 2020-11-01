المرور: غلق طريق الغردقة - رأس غارب في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الغردقة - رأس غارب في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأهابت الإدارة في بيان لها، اليوم الأحد، بقائدي السيارات؛ الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، صباحا 5 طرق صحراوية وهي : سوهاج اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه فقط، وقنا اتجاه سفاجا، ورأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود أمطار غزيرة.
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