بينهم أبو العينين.. أسماء الفائزين في الجولة الاولى لانتخابات النواب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة داخل خارج مصر أيام 21، 22، 23 نوفمبر الجاري، وداخل مصر يومي 23 و24 نوفمبر.

وجاءت نتيجة الجولة الأولى لانتخابات النواب في محافظة الجيزة على النحو التالي: