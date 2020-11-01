ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم مروع في البدرشين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث اصطدام 3 سيارات على طريق المريوطية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.

غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إشارة بوقوع حادث بقرية أبو صير بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي فان -تقل مجموعة من الأطفال- وثالثة نقل.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: محمد عمر فتحي 9 سنوات، أمل صابر 45 سنة إضافة إلى سائق السيارة السوزوكي.

وأصيب 14 أخرون هم: شروق شريف عبد الفتاح 9 سنوات، محمود عثمان صادق 38 سنة، ناجي عباس محمد 72 سنة، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 43 سنة، عزيزة عبد الكريم 20 سنة، رامي محمود محمد 35 سنة وطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 9 سنوات.

وشملت قائمة المصابين كلا من: حمزة سيد صبري 10 سنوات وشقيقه "بلال" 6 سنوات، عبد الله عادل صبري 8 سنوات، سمير السيد أبو سريع 44 سنة، محمد زغلول 32 سنة، مدحت فارس محمد 43 سنة وماجد عبد الله عزب 60 سنة.

وتبين بالفحص أن السيارة السوزوكي كانت تقل عددا من الأطفال في طريقهم إلى معهد أزهري بالبدرشين.

في الوقت نفسه ألقت قوات الشرطة بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، القبض على سائقي الميكروباص والسيارة النقل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.