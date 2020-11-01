محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت النيابة العامة، تسليم الطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة مرور، لأسرته. وأمرت النيابة العامة بتغريم مالك السيارة (صديق والد الطفل)، 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة طفل للخطر. كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تسلم "طفل المعادي" المتهم بالتعدي على فرد شرطة مرور لأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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