رئيس الوطنية للانتخابات: الشعب المصر اجتاز الظروف وخرج يدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، إن انتخابات مجلس النواب جاءت في ظل ظروف صعبة وهي فيروس كورونا.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري اجتاز الظروف ومواجهة الصعوبات فخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل الإجراءات الاحترازية التي وفرتها الدولة في جو يحيطه الطمأنينة والسلامة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات شهدت تعاونا بين الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، وتم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.