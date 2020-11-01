شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح تلفيات السيول بطريق «سفاجا- سوهاج» (الصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا القطع الناتج عن نحر مياه السيول في طريق سفاجا سوهاج، وذلك في6 أماكن متفرقة في الوصلة من الكيلو 80 حتي الكيلو 90 بإجمالي حوالي 7 كيلو.

أوضحت «رئيس المدينة» أنها كلفت لجنة مشكلة من إدارة الأزمات والادارة الهندسية وعدد من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة القطع وإغلاق الطريق وحصر التلفيات

أكدت«المغربي» أنه مستمر اغلاق طريق سفاجا سوهاج بحارة القادم كن سوهاج بسبب تلفيات السيول، لحين الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات أحدثتها السيول بالكيلو 86 وتم اجراء تحويلة مرورية لاستمرار الحركة المرورية.

وأشارت «رئيس المدينة» إلى أنه تم من الساعات الاولي اليوم حصر التلفيات بالطريق من قبل اللجنة المشكلة التي اقترحت عمل دعامات للطريق من الجانبين للحدود الإدارية مع مراجعة الطريق وعمل سدود لحجز المياه.

وأضافت انه تم التنسيق مع إدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية، توفير المعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع، حيث جاري العمل على ردم وإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق، مشيرةً إلي أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كل الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كل المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت رئيس المدينة، الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أي تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسئولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.

سيول طريق سفاجا سوهاج

سيول طريق سفاجا سوهاج

سيول طريق سفاجا سوهاج

سيول طريق سفاجا سوهاج

سيول طريق سفاجا سوهاج

سيول طريق سفاجا سوهاج