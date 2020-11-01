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شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح تلفيات السيول بطريق «سفاجا- سوهاج» (الصور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا القطع الناتج عن نحر مياه السيول في طريق سفاجا سوهاج، وذلك في6 أماكن متفرقة في الوصلة من الكيلو 80 حتي الكيلو 90 بإجمالي حوالي 7 كيلو.
أوضحت «رئيس المدينة» أنها كلفت لجنة مشكلة من إدارة الأزمات والادارة الهندسية وعدد من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة القطع وإغلاق الطريق وحصر التلفيات
أكدت«المغربي» أنه مستمر اغلاق طريق سفاجا سوهاج بحارة القادم كن سوهاج بسبب تلفيات السيول، لحين الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات أحدثتها السيول بالكيلو 86 وتم اجراء تحويلة مرورية لاستمرار الحركة المرورية.
وأشارت «رئيس المدينة» إلى أنه تم من الساعات الاولي اليوم حصر التلفيات بالطريق من قبل اللجنة المشكلة التي اقترحت عمل دعامات للطريق من الجانبين للحدود الإدارية مع مراجعة الطريق وعمل سدود لحجز المياه.
وأضافت انه تم التنسيق مع إدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية، توفير المعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع، حيث جاري العمل على ردم وإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق، مشيرةً إلي أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كل الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كل المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.
وكلفت رئيس المدينة، الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أي تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسئولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.
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