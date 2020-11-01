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 إغلاق طريق الغردقةــ رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة 

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، إغلاق طريق رأس غارب- الغردقة، من الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو ٦٠ بمنطقة جبل الزيت.

وكانت محافظة البحر الأحمر أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

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