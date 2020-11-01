شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الغردقةــ رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، إغلاق طريق رأس غارب- الغردقة، من الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو ٦٠ بمنطقة جبل الزيت. وكانت محافظة البحر الأحمر أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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