شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت منطقة جبل الزيت بطريق الغردقة- رأس غارب سقوط أمطار غزيرة، عصر اليوم الأحد، كما شهدت المنطقة انخفاضًا في الرؤية وظهور السحب الكثيفة والمنخفضة.
وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.
كانت هيىة الأرصاد حذرت من أمطار وسيول على البحر الأحمر.
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الوضع في مصر
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اصابات
107,555
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تعافي
99,452
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وفيات
6,266
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