شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

قال المستشار لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد، إن اللجنة التزمت الحدود الشرعية الدستورية خلال تنظيم إجراءات العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى بلغ 1861 مترشحا على المقاعد الفردية و568 مرشحا أصليا واحتياطيا على مقاعد القائمة.

جاءت نسبة المشاركة 28.06%، إذ بلغ عدد الحاضرين حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأولى للانتخابات.

وتابع: «لقد جاءت الانتخابات في ظل ظروف صعبة في العالم أجمع والمتعلقة بانتشار جائحة كورونا، ولذلك استطاع شعب مصر العظيم أن يثبت للعالم أجمع أنه على قدر المسؤولية، كما نجحت أجهزة الدولة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين، وشهدت تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية في الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات نخص منها القوات المسلحة التي نقلت أكثر من 1000 قاضٍ، فضلا عن الأوراق الانتخابية التي تم نقلها عبر المحافظات».

وتنشر «المصري اليوم» النتيجة على النحو التالي:

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