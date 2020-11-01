شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: عدد الحضور بالمرحلة الأولى للانتخابات 9 ملايين بنسبة 28.06% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إن نتيجة التصويت في 14 محافظة، جاءت على النحو التالي:

عدد المقيدين 31 مليونًا و719 ألفًا و224 ناخبًا، شاملًا عدد 246 ألفًا، و157 ألف ناخب بدير مواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها على الفردي.

وأوضح لاشين أن عدد الحاضرين بلغ 9 ملايين و69 ألفًا و729 ناخبًا بنسبة مشاركة 28.06%، عدد الصحيح منها على المقاعد الفردية 8 ملايين و38 ألفًا و209 وعدد الباطل مليون و5 آلاف و689، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة للقوائم 7 ملايين و300 ألف، وعدد الباطلة منها مليون و769 ألفًا و702 صوت.

وأعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي غرب وجنوب بالأغلبية المطلقة.