شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 71 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمصنع «بسكويت» غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 71 طن سلع غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تشمل «دقيقًا فاخرًا وحمض جليسرول وتمورًا وكاكاو وكيك».

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج البسكويت، غرب المدينة بحيازته كميات من الدقيق غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تمت مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 71 طن «دقيق فاخر وحمض جلسرول وتمور وكاكاو وكيك» دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج 3.62 طن «كاكاو وكيك» ذات منشأ أجنبي لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات تفيد كونه منتجا محليا خلافاً للحقيقة ومجهولة المصدر «منتج نهائى» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.