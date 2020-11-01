شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة تحتفل بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء بالمولد النبوي الشريف، بحضور عبدالرحمن قويدر، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة، أن الاحتفالية جرت في حديقة المالح بالعريش، حيث تضمنت فقرات فنية وغنائية في مدح المصطفي صلي الله عليه وسلم للمطرب الشاب محمد رمضان، بجانب مسابقات دينية وأسئلة ثقافية.

أضاف، أن الاحتفالية تضمنت أيضا العابا ترفيهية للأطفال، بجانب الرسم على الوجه واليدين، وتوزيع العاب وهدايا متنوعة على الأطفال.

أشار إلى تقديم هدايا عبارة عن حلوي المولد على الأطفال المشاركين في الاحتفال.. موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في رسم البسمه على وجوه اطفالنا الاحباب.