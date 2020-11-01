شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مروري: السيول تسببت في انهيار جزئي بطريق الشيخ فضل رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير مروري عن حدوث انهيار جزئي من طبقة الإسفلت على جانبي طريق الشيخ فضل / رأس غارب، «الكيلو 114»، في أعقاب تعرض الطريق للسيول، والأمطار الغزيرة بسبب التقلبات المناخية.

من جانبه كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رئيس مركز بني مزار، بالانتقال والمتابعة والفحص واتخاذ الإجراءات الجادة لإعادة الرصف بالتنسيق مع الطرق، كما تم مرفق إسعاف، ومدير أدارة المواقف لمنع الرحلات على الطريق.

وكانت غرفة العمليات بالمحافظة، قد تلقت إخطارا من عمليات البحر الأحمر، بسقوط أمطار غزيرة، وحدوث تجمعات من المياه بالكيلو 80، و40 و114 بطريق الشيخ فضل / رأس غارب، وهو تسبب في رفع حاله الاستعداد.