شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تنظم ندوة للتوعية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، ندوة في مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بالعريش حول المنهج الصحي اليومي ودوره في تعزيز الصحة تزامنا مع كورونا.

وقال عبدالفتاح مبارك، مسؤول التثقيف الصحي بإدارة العريش الصحية، إن أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا إتباع الإجراءات الاحترازية ومن أهمها ارتداء الماسك وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي في الحماية من الأمراض المعدية.

واضاف أن تغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس كفيل بعدم نقل العدوى للغير.

واشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض بصفة عامة وتناول البرنامج الصحي اليومي في عدد من النقاط، مستعرضًا أهمية النظافة الشخصية والغذاء الصحي ودورها في التربية الصحية كمنهج حياة.

ندوة بالعريش

ندوة بالعريش

ندوة بالعريش

ندوة بالعريش