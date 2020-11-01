شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع مستجدات مدينة دمياط للأثاث.. وتطوير صناعة الأثاث في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وأسامة عبدالمنعم صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة «مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر».

ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير كل مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للاثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف انواعها وأحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.