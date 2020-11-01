شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان عسل النحل المصري بمشاركة 100 شركة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات مهرجان عسل النحل المصري الثاني، خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر بحديقة الأورمان بالجيزة، بمشاركة 100 شركة مصرية متخصصة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وقيادات وزارة الزراعة، وخبراء النحل في مصر، والدول العربية، ويأتي ذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا خلال فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، جلسات نقاشية موجهة للنحالين وجميع المهتمين بهذا القطاع للتعريف بأساسيات التسويق لمنتجات العسل، وكيفية عمل تحليل للسوق لمعرفة المخاطر والطرق، التي يمكن من خلالها تفادي تلك المخاطر، ومعرفة أفضل الأسواق المتاحة على الساحة التصديرية.

وتعقد على هامش المهرجان مجموعة من المحاضرات وورش العمل المقدمة، بالتعاون بين الاتحاد ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتقديم خدماتهم للنحالين لإفادتهم بكيفية فتح أسواق خارجية جديدة والاستفادة من الفرص والمجالات التي تقدمها كلا من وزارة الزراعة والصناعة.

وقال فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب، في تصريحات صحفية الأحد، إن مهرجان عسل النحل المصري الثاني، فرصة للترويج السياحي لمصر، وللأسرة المصرية للتعرف على منتجات العسل. وينطلق المهرجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في مجال إنتاج النحل والعسل وتطوير صناعة النحل، ودعم وزارة الزراعة المصرية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ونقابة المهن الزراعية، لهذه الصناعة الواعدة التي تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي وقيمة إقتصادية للاقتصاد الوطني.

وأشاد «بحيري» بدور وزير الزراعة، برعاية المهرجان وتقديم الدعم الكامل لقطاع تربية النحل وإتخاذ الإجراءات والتيسيرات التي تدعم هذه الصناعة، التي تخدم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الريف المصري وإعادة لنموذج القرية المنتجة، وسرعة استجابته ومحاولته تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المهرجان بحديقة الأورمان، ووقوفه إلى جانب نحالي مصر ودعمهم.

ولفت رئيس إتحاد النحالين العرب، إلى أهمية التعاون مع وزارة السياحة لوضع النحل على الخريطة السياحية العربية والعالمية، كأحد أشكال السياحة البيئية التي تزايد الاهتمام بها مؤخرا على مستوي الدولة المصرية، وذلك عن طريق توجيه الشركات السياحية لبناء استراحات ببعض المناحل المميزة لتكون ضمن البرامج السياحية المقدمة للسائحين المهتمين بالتعرف على عالم تربية النحل ومملكة النحل وقضاء الوقت وسط الطبيعة للاسترخاء.

وشدد «بحيري» على الدور المميز لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفته أحد الكيانات المجمعة للاتحادات العربية الموحدة برؤيته الواعية بأن الاتحادات العربية هي إحدى أكثر الطرق الفعالة في تطور المهن وإنه الداعم الأساسي لاتحاد النحالين العرب بجميع المؤتمرات والمنتديات لقطاع انتاج العسل وتربية النحل بما ينعكس على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

وأشاد رئيس اتحاد النحالين العرب، بدور نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة، بالموافقة على إنشاء قطاع للنحالين تحت مظلة نقابة المهن الزراعية وذلك تسهيلاً على النحالين ولتقديم المساعدة لهم وتجميعهم تحت مظلة واحدة.

وناشد «بحيري» جميع نحالي مصر بتكاتف الجهود والمشاركة الإيجابية في المهرجان لما له من مردود إيجابي على القطاع بشكل عام، وعلى النحالين بشكل خاص، سواء النحالين المحترفين، أو النحال المبتدئ، حيث يتيح المهرجان مجالا وأفاقا لخلق قنوات تسويقية خارجية جديدة، وإتاحة فرصة حقيقية للتعرف على هذا القطاع والاحتكاك بأصحاب الخبرات من كبار النحالين والاستفادة من خبراتهم في بداية رحلته بهذا المجال الواعد، مشيرا إلى أهمية مشاركة الأسرة المصرية في فعاليات مهرجان العسل المصري، من خلال الفعاليات الترفيهية للمهرجان.