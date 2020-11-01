شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم: نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب بلغت 28.06% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا في 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.

وأضاف انتخابات مجلس النواب شهدت تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئة، مؤكدًا أن الانتخابات «أُجريت في جو من التنافس والشفافية».