شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدي الحوار الثقافي الثاني بأكاديمية «الأوقاف» لتدريب الواعظات والأئمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء المقبل أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

ويشارك في فعاليات منتدى الحوار الثقافي الثاني كل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق .