شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استقبال 300 طلب تصالح من المواطنين بحي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي المناخ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فيما يتعلق بموقف طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالحي، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ.

وأطلع محافظ بورسعيد على أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بحي المناخ، مؤكدًا أن طلبات التصالح التي استقبلها حى المناخ بلغت حتى الآن ٣٠٠ طلب، حيث أشاد المحافظ بسرعة استجابة المواطنين وتقديم طلبات التصالح للمركز التكنولوجي طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، موجهًا المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

والتقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين خلال تواجدهم بالمركز التكنولوجي بحي المناخ، وتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة بالمركز، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بالمستوى المتميز للعاملين بالمركز والتطور الملحوظ في مستوى الأداء، موجها العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة الاستجابة لأي طلبات أو شكاوى ترد للمركز من المواطنين والتعامل معها على الفور.