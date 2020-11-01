شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تعلن الفائزين على المقاعد الفردية بالفيوم والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الفائز بالمقاعد الفردية بمحافظة الفيوم وهم محمد محمود وسيد أحمد وعبد التواب عبد القادر .

و أضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى، أن الفائزين بمحافظة البحر الأحمر هم كلا من محمد محمود وعبد الناصر محمود وعلى نور، وفى الإسكندرية فاز كلا من الصافى عبد العال ورزق راغب وحسين رجب .

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 فى الخارج ويومى 24 و25 فى الداخل.