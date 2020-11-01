شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب تمت بمتابعة 56 منظمة محلية و14 أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كانت تنافسية ترشح فيها من استوفى الشروط المقررة، مضيفًا أن الانتخابات أجريت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى، أن الانتخابات جاءت فى ظل ظروف بالغة الصعوبة بالعالم أجمع واستطاع شعب مصر أن يجتاز هذه الظروف باقتدار، متابعا: "شهدت إجراءات الإعداد للعملية الانتخابية تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية بالدولة، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بتأمين من الشرطة المصرية، وبحضور مندوبى المرشحين وبمتابعة من 56 منظمة محلية و14 منظمة أجنبية و3 مجالس حقوقية"، موضحًا أن القانون وضع لنا إجراءات كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات، و أجاز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج، ويومي 24 و25 في الداخل.