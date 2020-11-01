شكرا لقرائتكم خبر عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرتى الصعيد وغرب الدلتا فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز قائمة "القائمة الوطنية من أجل مصر" فى دائرتى الصعيد وغرب الدلتا "الثانية والرابعة"، بعد حصولها على النسبة المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد استعرض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف، وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الانتخابات شهدت تعاونا بين كافة مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، وتم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائى كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابع: "تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات".