شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تجدد التزامها بالموازنة بين الحريات وحماية الأمن القومى بتطبيق الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الحكومة، على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التزامها بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين الحريات العامة وحماية الأمن القومى.

وأوضح مدبولى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك لتمكين أجهزة الدولة من استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب.