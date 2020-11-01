شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب قراء القرآن الكريم: زيادة المعاشات والتصدى لدخلاء المهنة أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد حشاد، رئيس مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وشيخ عموم المقارئ المصرية، إنه سيضع ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة زيادة معاشات قراء القرآن الكريم، لافتا إلى أنها كانت في السابق 40 جنيه وتمت زيادتها أكثر من مرة لتصل إلى 100 جنيه وسيسعى مجلس النقابة الحالي لزيادتها أكثر ووضع آلية ثابتة للزيادة.

وأضاف حشاد، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، عقب إعلان فوزه بمقعد نقيب قراء القرآن الكريم بالتزكية، أنه سيتصدى لكل دخلاء المهنة ممن يتلون القرآن الكريم في الأماكن العامة دون أن يكونوا أعضاء في النقابة وذلك من خلال السعي لإقرار تعديلات قانون النقابة الذى ينص على عدم السماح لغير أعضاء النقابة بتلاوة القرآن الكريم في الأماكن العامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، أن النقابة ستعمل أيضا على التصدى لكل من يخطأ أو يتجاوز في تلاوة القرآن الكريم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى صدور القانون الجديد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثدق على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، والذى نص على

أولًا : إعلان فوز فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين .

ثانيًا : إعلان فوز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين ، وهم :

1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي

2- محمود محمد حسن الخشت

3- محمد عبد القادر بيومي سلطان

4- الشحات السيد حسن شاهين

5- محمد عبد الموجود عبد المقصود

6- محمد محمد محمد إسماعيل

7- صديق محمود صديق المنشاوي

8- طه محمد نعمان حسين

9- أحمد عوض إسماعيل فيوض

10- محمد محروس محمد طلبة

11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي

12- حسين حسن عبد العال السويفي

13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي

14- محمد السيد كسكين حسن

15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة

16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي

17- حسين إبراهيم فتح الله محمد

ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 نوفمبر حتى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.