شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ.. ويؤكد:"جاهزون لتقديم الدعم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد للتعارف بالمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بديوان عام المحافظة، وأشار المحافظ إلى أن العاصمة تشعر بالفخر لكونها تضم العدد الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد عبد العال، أن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية ويثرى التجربة النيابية المصرية ويضفى مزيدًا من الدراسة لمشروعات القوانين قبل إقرارها ويسهم فى توطيد دعائم الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، مضيفا أن المتأمل لتاريخ المجلس على مدار مسيرته يجد له دومًا بصمة مؤثرة فى إرتقاء الوطن ودعم القرارات المصيرية التى مر بها.

وأكد محافظ القاهرة على أن المجلس قادر على تنفيذ تطلعات الشعب في التقدم والرقي في مختلف المجالات مستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي التى بدأها رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين، لافتا إلى أن العاصمة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمجلس الشيوخ لمواصلة مسيرة الخير والإنتماء للوطن .

وأثنى نواب مجلس الشورى على مبادرة المحافظة بالالتقاء بهم مشيدين بعدد من القرارات التى اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين وعلى رأسها تخفيض سعر متر التصالح مراعاة للبعد الاجتماعى .