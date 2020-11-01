شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة تحاصر مجمع مدارس بشارع بأرض اللواء.. وتحرك فورى من محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة فى ردها الرسمى على شكوى وردت لخدمة صحافة المواطن بعنوان "القمامة تحاصر مجمع مدارس بشارع بمنطقة أرض اللواء" أنها ستنفذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، مع المتابعة لمنع تراكم القمامة مرة أخرى .

وكان القارئ إيهاب جمعة شكوى أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من تراكم القمامة حول مجمع المدارس فى شارع سلامة الراضى بمنطقة أرض اللواء فى حى العجوزة التابع لمحافظة الجيزة هذه القمامة والتى يستخدمها البعض فى إطعام الماشية مطالبا بضرورة إزالة القمامة والعمل من قبل حى أرض اللواء على منع تراكمنها مرة أخرى حفاظا على صحة الطلاب المترددين على المدارس بالمنطقة .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365.