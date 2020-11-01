شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. صحة المنيا تنظم غدًا قافلة طبية لأهالي قرية العزيمة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية العزيمة بمركز سمالوط، والتي تستمر على مدار يومين بدءًا من غد الإثنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
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