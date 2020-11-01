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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من أمستردام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة إيزي جيت القادمة من أمستردام، وكان على متنها ١٠٨ راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى جمهورية مصر العربية بعد انتظام الحركة الجوية والتي توقفت في ظل جائحة كورونا.
وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كل التسهيلات اللازمة وسرعة انهاء اجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين وعمل تحليل الـPCR بمنطقة الحجر الصحى بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم، مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.
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