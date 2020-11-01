شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انخفاض كبير في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت الحرارة بشكل كبير بشمال سيناء، واصبحت الفرص مهيأة لسقوط الأمطار بعد تكاثر السحب في سماء المحافظة.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرر رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار على شمال سيناء.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد المرافق الخدمية كافة لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

تكاثر السحب بشمال سيناء

تكاثر السحب بشمال سيناء

تكاثر السحب بشمال سيناء

تكاثر السحب بشمال سيناء

تكاثر السحب بشمال سيناء