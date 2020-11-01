شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق في «نجوم على لايف» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج نجوم على لايف الاثنين 6 مساء على شاشة نايل لايف الدكتور مصطفى حسين، الأستاذ بكلية العلوم، مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، وزير البيئة الأسبق، في لقاء حول النشأة والمشوار العلمي وأهم محطاته العملية والعلمية والجوائز والتكريمات التي حصل عليها ودور الأسرة وتأثره بها وأهمية وجود القدوة. البرنامج إعداد ولاء شعراوي وإخراج شريف عبدالهادي وتقديم رانيا السيد.

يذكر أن الدكتور مصطفي حسين له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلات العلمية العالمية المتخصصة لمختلف الموضوعات التي تهتم بتقييم المعاملات البتروفيزيائية السيزمية بالإضافة إلى العديد من القضايا البيئية.

وساهم في العديد من الأنشطة البارزة بجامعة القاهرة وأهمها استحداث برنامج علوم البترول الجيولوجية المتخصص، وقام بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات البيئية والمشاريع العلمية.

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وعين ممتحنا خارجيا للعديد من الأبحاث والرسائل العلمية، وعضو في لجان تحكيم المشاريع المقدمة للجنة التبادل التعليمي والثقافي (هيئة الفولبرايت) بالإضافة إلى مشاريع التحكيم والبحوث للجامعات الأجنبية والهيئات الدولية.

وقام بالعديد من بروتوكولات التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ممثلة في كلية العلوم وشركات البترول.

كما حصل على جائزة جامعة القاهرة التشجيعية في العلوم الجيولوجية، وهو عضو في العديد من المجلات والجمعيات الدولية المتخصصة، ومدير للمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

Advertisements