شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديل السيسي على قرار بشأن جامعة المعرفة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعديل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعة المعرفة الدولية»، لاستضافة جامعة كوفنتري داخل مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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